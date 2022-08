Audi in Formula 1 dal 2026, è ufficiale: i piloti saranno annunciati entro fine anno

Audi ha annunciato il proprio debutto in Formula 1 a partire dal 2026. Tra quattro anni infatti, la casa automobilistica tedesca debutterà nella classe regina del motorsport, partecipando al Campionato Mondiale FIA con una power unit sviluppata appositamente dal Competence Center Audi Motorsport di Neuburg.

L’annuncio è arrivato in occasione del Gran Premio di Belgio di Formula 1, in programma a Spa nel weekend. Rispondendo alle domande del presidente ed amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e di Mohammed bin Sulayem, presidente della FIA, il CEO di Audi ha affermato che “il motorsport è parte integrante del DNA Audi”.

A spingere Audi a partecipare alla Formula 1 ci hanno pensato le nuove regole tecniche che entreranno in vigore proprio nel 2026 per la F1 e che prevedono un livello maggiore di elettrificazione. Il circus si è infatti posto l’ambizioso obiettivo di diventare carbon free entro il 2030, a cui si aggiungerà dal 2023 un budget cap per i produttori di power unit in aggiunta all’attuale tetto massimo dei costi per il team.

Dal 2026, infatti, la potenza elettrica delle power unit aumenterà in maniera sensibile rispetto alle unità attuali ed il motore elettrico sarà potente quasi quanto il propulsore termico.

Come dicevamo poco sopra, la power unit di Audi sarà realizzata presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau. La casa dei quattro anelli si affiderà ai suoi motoristi. La scelta è caduta sull’impianto di Neuburg in quanto sono già presenti delle strutture per testare i motori della F1, i propulsori elettrici e le batterie. Sono al contempo in corso anche degli adeguamenti in termini di forza lavora ed infrastrutture ed entro fine anno sarà tutto pronto per dare il via alla nuova avventura. Audi ha anche annunciato che svelerà i piloti che comporranno la sua squadra entro la fine dell’anno.