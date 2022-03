Audi ferma produzione di molti veicoli: la causa è sempre il conflitto ucraino

Dopo la conferma della sospensione delle attività in Russia da parte di Renault, dal mondo automotive ci giunge una nuova notizia relativa al blocco della produzione di vetture Audi a causa della guerra in corso in Ucraina. I problemi sarebbero sempre legati alla fornitura di componenti chiave, prodotti proprio nel paese invaso.

Stando a quanto ripreso dai colleghi tedeschi di Automobilwoche, Audi avrebbe confermato l’arresto della produzione in alcune località per diversi giorni o addirittura settimane. Tra le linee colpite ci sono le Audi Q4 e-tron, A4, A5, A6, A7, TT, Q7 e Q8: per tutti questi modelli, pertanto, i concessionari sono stati avvertiti formalmente di “tempi di consegna significativamente più lunghi”. Al contempo, Audi ha avvertito che le linee A1, A3, Q2 e-tron, Q5 e A8 sono state colpite solamente in piccola parte dal conflitto russo-ucraino.

Il produttore tedesco ha specificato che la produzione delle A4, A5, A6 e A7 riprenderà tra la prima e la seconda settimana di aprile; nel caso delle e-tron, TT, Q8 e Q4, invece, le linee ritorneranno attive a metà aprile anche se a basso regime, sempre per la carenza di cablaggi dovuta dal calo o crollo totale della loro produzione dall’inizio della guerra.

A proposito di Audi, la casa automobilistica tedesca ha confermato che sta lavorando sul concept di un pick-up.