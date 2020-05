Audi estende la garanzia sulle auto e alcuni equipaggiamenti scadute o in scadenza

Dopo le iniziative di Honda e Hyundai, anche Audi estende la garanzia sulle auto di prima immatricolazione e la scadenza degli equipaggiamenti Audi Extended Warranty in seguito agli ultimi due mesi di lockdown.

L'estensione dei termini di garanzia è dedicata a tutte le vetture in Europa, Messico, India e Brasile e riguarda le auto di prima immatricolazione e gli equipaggiamenti Audi Extended Warranty in scadenza oppure già scaduti nel periodo compreso fra l'1 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La dilazione ha una durata massima di tre mesi dal termine previsto in origine e in ogni caso non si spinge oltre il prossimo 31 agosto 2020.

Restano invece invariati i vincoli di percorrenza chilometrici. "In questi frangenti difficili, siamo a stretto contatto con i nostri clienti e operiamo con la massima flessibilità per consentire loro di recarsi presso i Dealer Audi e assicurare un'esperienza Premium", ha detto Horst Hanschur, Vice Presidente Retail Business Development e Customer Services di Audi AG.

Qualora si verifichi una sovrapposizione tra l'estensione della garanzia di una vettura nuova e l'inizio della decorrenza di uno degli equipaggiamenti Audi Extended Warrantu, quest'ultimo viene rinviato gratuitamente sino a un massimo di tre mesi. In questo modo Audi vuole andare incontro agli utenti già colpiti duramente da due mesi di lockdown forzato.