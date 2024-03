E se Audi entrasse nel mercato dei pick-up? Ecco come sarebbe il 'camion' dei 4 anelli

Nel 2022 Audi disse: "Non promettiamo nulla, ma stiamo pensando di lanciare un pick up". Quanto è reale oggi questa possibilità? Quanto grande potrebbe essere? E soprattutto: Audi è realmente interessata a una soluzione simile?

Un artista digitale, noto come SRK Designs, ha creato una simulazione di questo ipotetico pick-up Audi. Questo concept, chiamato semplicemente "Audi Pickup Truck Concept", rappresenta un'interpretazione digitale e non ufficiale, ma che potrebbe interessare una nuova generazione di clienti se mai diventasse realtà.

Audi, del resto, ha visto un periodo di forte incertezza agli occhi dei consumatori: mentre BMW ha optato per nuovi design audaci e controversi e Mercedes-Benz ha mantenuto uno stile più tradizionale, Audi sembrava essere rimasta leggermente indietro rispetto ai concorrenti conterranei. Ma ora, con un nuovo capo del design proveniente da Land Rover, la casa automobilistica sta cercando una nuova direzione stilistica. Che l'idea del Pick up possa veramente trovare concretezza?

Certo che, dopo mesi di silenzio, Audi ha fatto tutto insieme, annunciando una serie di nuovi modelli, tra cui le rinnovate A3 e S3, la prima Audi Q6 e-tron e SQ6 e-tron del 2025, insieme alle nuove A5, Q5 e A6 e-tron. Inoltre, la casa di ingolstadt ha finalmente semplificando il sistema di denominazione dei modelli, passando a numeri dispari per i veicoli a motore a combustione interna e numeri pari per quelli elettrici. Insomma, tutto ciò che non era stato fatto in precedenza, è avvenuto l'anno scorso di fatto.

Nonostante tutti questi annunci, filtra ancora un po' di preoccupazione circa la capacità di Audi di portare alla luce soluzioni realmente innovative (tra cui quella di esplorare nuovi segmenti). Non è chiaro se un possibile pick up di Audi potrebbe essere di grosse o medie dimensioni, o se, addirittura, tale idea possa concretizzarsi solo nel mercato americano, dove i pick up vanno per la maggiore. Sicuramente, una simile possibilità potrebbe essere ben accolta in ogni caso, poiché sarebbe sintomo di quella voglia di proporre qualcosa di unico e mai visto che in casa Audi pare mancare da un po' di tempo.

