Audi elimina i nomi dei motori numerati che hanno creato un bel po' di confusione

No, non stiamo parlando della nuova nomenclatura di Audi che distinguerà le auto elettriche da quelle a combustione, bensì della denominazione dei motori che è sempre stata criticata per essere poco intelligibile. Questa decisione segna la fine di un'era, inaugurata nel 2017, in cui i numeri venivano utilizzati come indicatore di prestazioni.

Il cambiamento sarà evidente fin dal lancio del nuovissimo SUV Audi Q6 E-Tron, che segna l'inizio graduale della transizione. Sebbene già la Q8 E-Tron, uscita di recente nella sua seconda generazione, abbia già eliminato i numeri accanto alla scritta del nome, le denominazioni restano ancora presenti nei listini dei prezzi e nei materiali di stampa.

Florian Hauser, responsabile delle vendite e del marketing dei veicoli elettrici a batteria di Audi, ha sottolineato l'importanza di semplificare l'esperienza per i clienti. Il focus principale è rendere il processo di scelta più intuitivo, eliminando la complessità delle opzioni di configurazione. Con una gamma ridotta di motori disponibili, Audi potrà semplificare i nomi dei suoi modelli, basandoli sul numero di ruote motrici e sulla scelta della potenza. Ad esempio, la versione a quattro ruote motrici della Q6 sarà conosciuta semplicemente come "quattro" in futuro, mentre le varianti ad alte prestazioni saranno indicate come "SQ6".

Audi prevede di eliminare gradualmente il sistema di denominazione anche dalle auto a combustione interna, sebbene ci siano ancora discussioni interne riguardo alla sua presenza nel configuratore del sito. Il sistema di numerazione attuale è stato criticato spesso per la sua mancanza di coerenza e per le scelte apparentemente arbitrarie dei numeri stessi. Ad esempio, il numero "30" indicava motori con potenze comprese tra 109 e 128 CV, mentre il numero "45" si riferiva a motori con potenze tra 226 e 248 CV. Diciamo che non era del tutto intuitivo questo sistema.

