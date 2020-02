Audi E-Tron S: 496CV grazie ad un motore elettrico in più

Audi debutta l'E-Tron S, ancora più potente, ancora più grinta. Il crossover elettrico guadagna un nuovo motore elettrico sull'asse posteriore portando i cavalli a 496CV. L'E-tron normale ha due motori, uno per asse, e una potenza di 402CV.

L'Audi E-Tron S è in grado di scattare da 0 a 100Km/h in 4.5 secondi. La potenza può venire modulata dal conducente a seconda della modalità impostata, quando la modalità Boost non è attiva l'E-Tron S eroga 405CV, poco più del modello base.

La scelta di montare un secondo piccolo motore sull'asse posteriore offre poi una grande possibilità in termini di controllo dinamico della trazione (con la possibilità di optare per un 10:90, in loco del 50:50 di default). Si può anche scegliere di modificare l'altezza dalla strada, alzandola fino ad un massimo di 7cm.

La velocità massima è settata elettronicamente a 210 Km/h. Non abbiano invece ancora dei dati ufficiali sull'autonomia del veicolo.

Sulla versione con badge S troviamo anche un paraurti leggermente più aggressivo, ma per il resto le linee del veicolo sono pressoché invariate. I cerchi da 20 sono lo standard, ma è possibile optare per quelli da 22 pollici.

Non conosciamo nemmeno il prezzo, ma aspettatevi tranquillamente un aumento significativo rispetto ai 72.000 euro di listino dell'Audi E-Tron normale. Per la cronaca: l'Audi E-Tron a gennaio è stata l'auto preferita della Norvegia, dove ormai le elettriche dominano incontrastate.