La Audi e-tron infrange un record negli USA: le vendite sono eccellenti

Nonostante i tempi difficili per il settore automotive di tutto il mondo, Audi ha registrato degli ottimi dati di vendita relativi alle auto elettriche durante il Q3 2020 negli Stati Uniti d'America.

La compagnia ha fatto sapere di aver consegnato ben 1.983 esemplari del SUV e-tron (+16,0% rispetto al 2019), senza contare gli ulteriori 313 esemplari di Audi e-tron Sportback. In totale siamo quindi a 2.296 unità (+34,7%) completamente elettriche, le quali compongono il 4,8% di share complessivo per la casa dei Quattro Anelli.

Cumulativamente, restando negli USA, Audi ha piazzato 5.168 vetture elettriche rispetto alle 3.540 registrate durante l'anno precedente. Molto probabilmente, se a queste sommiamo i modelli ibridi plug-in come le A7, A8 o Q5, il brand potrebbe aver espanso in modo soddisfacente le sue grinfie sul mercato plug-in nordamericano, ma questo non possiamo saperlo con certezza in quanto non conosciamo i dati ufficiali.

Certo è che la corsa verso l'elettrificazione della gamma sta cominciando a dare i suoi frutti, e nel frattempo Audi ha deciso di rinnovare parzialmente la propria immagine puntando tutto sulla sostenibilità dell'offerta e sul minimalismo di design: ecco il nuovo spot. In ultimo ci pare degno di menzione un avveniristico veicolo rumoreggiato già da tempo: stiamo parlando dell'ammiraglia elettrica Audi Landjet, che mirerebbe a spodestare il predominio che la Tesla Model S si è costruita nel segmento delle berline premium.