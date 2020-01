Audi e-tron hatchback: il render dell'auto premium tedesca

Il Gruppo Volkswagen non vede l'ora che la mobilità elettrica si diffonda in modo massiccio in tutta Europa, del resto sta lavorando a questa espansione da svariati anni. Questo processo ha portato alla costruzione della Volkswagen ID.3, che uscirà proprio nel 2020, e alla SEAT El-born, Audi invece potrebbe lanciare la sua e-tron hatchback.

La vettura è stata renderizzata dal sempre ottimo Kleber Silva su Behance e mostra ovviamente diverse somiglianze sia con la ID.3 che con la El-born. Le tre vetture, essendo hatchback, potrebbero avere molti dettagli in comune, le differenze sarebbero nei materiali, nei servizi, nelle potenze e nelle autonomie.

Se la SEAT El-born è pensata soprattutto per un pubblico giovanile, con un occhio di riguardo all'infotainment e all'agilità di guida, la ID.3 di Volkswagen sarebbe una vettura "trasversale", in grado di convincere un pubblico più maturo. La Audi e-tron hatchback andrebbe ad assestarsi su un gradino ancora superiore, strizzando l'occhio a una clientela premium che possa spendere più di 50.000 euro.

Per ora non abbiamo ancora nulla di ufficiale, pensate che una e-tron hatchback sarebbe capace di fare meglio del SUV e-tron, in quanto a vendite? Di certo VW sta continuando a investire in maniera corposa nell'elettrico, tanto che dal 2021 in poi vuole costruire 330.000 veicoli a batteria all'anno.