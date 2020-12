Audi e-tron GT finalmente in produzione: la berlina elettrica si schiera con l'ambiente

Audi ha appena annunciato il via alla produzione della attesissima Audi e-tron GT: si tratta della nuova berlina elettrica di lusso della casa dei Quattro Anelli, e in base ai dati comunicati dal brand finora, promette tanto agli automobilisti.

All'atto pratico è la prima auto completamente elettrica di Audi a venire assemblata sul solo tedesco, e deriva in maniera diretta dalla collaborazione con Porsche, che dal suo canto ci ha messo la grande esperienza maturata attraverso lo sviluppo e la commercializzazione della velocissima Taycan.

La presentazione della e-tron GT risale ormai a due anni fa, e subito dopo ricevette un'enorme attenzione per esser stata inserita in Avengers: Endgame che, lo ricordiamo, è la pellicola cinematografica dai maggiori incassi al botteghino nella storia del cinema con un totale di quasi 2,8 miliardi di dollari.

Adesso Audi ha voluto comunicare questo evento storico attraverso queste parole:"Al Böllinger Höfe la passione incontra la precisione, l'innovazione e la sostenibilità. La produzione in serie della completamente elettrica Audi e-tron GT si sta svolgendo proprio lì. Performance elevate e attenzione per l'ambiente in questo caso vanno a braccetto. Con un'elettricità al 100 percento ecologica e il calore derivante da fonti rinnovabili, la produzione si svolge a impatto zero del carbonio. La costruzione del veicolo, che esclude gli sprechi, non fa uso di carta e imballaggi e riutilizza allumino e polimeri. E' la prima volta che un nuovo modello Audi è stato programmato senza la necessità di alcun prototipo fisico."

A quanto pare la casa di Ingolstadt non bada soltanto a tenere basse le emissioni, ma anche ad evitare un utilizzo smodato di materiali i quali richiederebbero l'abbattimento di numerosissimi alberi. In questo senso lo stabilimento di Böllinger Höfe, riconvertito dall'assemblaggio di modelli ibridi, si è rivelato fondamentale.

Per concludere vogliamo rimandarvi a tutte le informazioni inerenti la Audi e-tron GT: potenza, coppia, pacco batteria e autonomia sono già di dominio pubblico. In ultimo non possiamo non mostrarvi un esemplare mentre viene messo sotto torchio in pista e sulle strade pubbliche: la sua velocità è impressionante.