Ecco la prima Audi e-tron GT incidentata: la pioggia l'ha mandata fuori strada sulle Alpi

I fotografi di Motor1 hanno immortalato quella che potrebbe essere la prima Audi RS e-tron GT che abbia mai subito un incidente. Le immagini sono state scattate sui passi alpini austriaci e, come potete notare voi stessi, la pioggia battente e la nebbia non hanno di certo aiutato.

Nello specifico la vettura completamente elettrica del brand tedesco stava percorrendo il passo del Grossglockner, il quale arriva fino a superare i 2.500 metri sul livello del mare. Il dislivello dalla base alla sommità è così ampio che si può facilmente partire in una zona asciutta e temperata per arrivare tra le alte nebbie e un manto stradale fradicio.

Uno degli scatti in effetti evidenza che il tornante in cui la RS e-tron GT si è schiantata si trova ad un'altitudine di 2.076 metri, però a giudicare dalle diverse inquadrature non sembra che i danni riportati siano particolarmente gravi. Giudicando il modo in cui è posizionata la macchina, il conducente in ascesa deve essere incappato in una perdita di grip e nel sottosterzo (anche se la RS e-tron GT ha superato il test dell'alce).



L'impatto è stato abbastanza violento da provocare l'apertura degli airbag ma, fatta eccezione per il fondo non visibile dell'auto, la e-tron GT pare aver sofferto ammaccature soltanto all'avantreno. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla questione, ma restiamo fiduciosi circa il fatto che nessuno sia rimasto gravemente ferito nell'incidente. Probabilmente le Audi RS e-tron GT stavano affrontando la seconda giornata di un interessante tour di guida che le avrebbe portate a sera presso hotel a quattro stelle con spa e alloggi a cinque stelle per superare la notte, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.



In chiusura ci teniamo a ricordare, per chi non avesse seguito la presentazione della macchina, che la RS e-tron GT sfrutta una coppia di motori elettrici in grado di erogare ben 646 cavalli di potenza e 830 Nm di coppia attraverso tutte e quattro le ruote. L'autonomia per singola carica ammonta invece a 373 chilometri grazie ad un pacco batteria da 93,4 kWh. La berlina premium a zero emissioni però non costa poco: in Italia si parte da 148.838 euro.



Nel frattempo la casa automobilistica tedesca sta avendo qualche problemino nel contrastare i colli di bottiglia produttivi posti in essere dalla scarsità globale di semiconduttori. Il CEO di Audi Marcus Duesmann ribadisce il problema dei chip, ma d'altro canto è vero anche che le EV restituiscono già buoni margini di guadagno.