L'Audi e-tron crolla sul mercato dell'usato: arriva a costare il 60% in meno

Per il marchio dei quattro anelli la nuova Audi e-tron ha rappresentato un cambio di paradigma enorme: è stata la prima elettrica della line-up Audi e anche per questo non è stata certo perfetta. Ora sembra che il suo valore sul mercato dell’usato sia crollato a picco.

Per rispondere alla Tesla Model X, Audi ha lanciato nel 2019 la sua nuova Audi e-tron, SUV sportiveggiante e lussuoso come solo il marchio dei quattro anelli sa fare. Nonostante gli interni super curati e la qualità generale molto alta, la vettura non ha convinto appieno né pubblico né critica. La sua efficienza non era al top del mercato, inoltre un prezzo di cartellino molto alto la rendeva una scelta azzardata: all’epoca costava quanto una Tesla Model X o una Jaguar I-Pace.

Negli USA la variante Premium costava di listino 75.795 dollari, poco meno di 75.000 euro, mentre la Prestige arrivava a 82.795 dollari, circa 80.000 euro. Oggi su TrueCar le Audi e-tron di seconda mano in vendita hanno prezzi compresi fra i 30.000 e i 35.000 dollari, il valore del modello si è dunque dimezzato. Alcune Audi e-tron hanno perso addirittura il 60% del loro valore e a questo prezzo ci si potrebbe effettivamente fare un pensierino.

Certo bisogna comunque confrontarsi con un’efficienza non da premio: la sua batteria da 86 kWh netti (non proprio piccola) promette al massimo 330 km circa secondo i dati EPA, un simile rapporto kWh/autonomia ormai non si trova più sul mercato, sul fronte dei consumi si sono fatti passi da gigante, qualcuno però potrebbe togliersi lo sfizio di possedere una e-tron, magari per gli spostamenti urbani a zero emissioni...