La Audi e-tron si aggiorna: da oggi avrà una maggiore autonomia

Audi ha appena condiviso una notizia particolarmente interessante: attraverso un nuovo aggiornamento software, le Audi e-tron 55 quattro costruite tra il 2018 e il 2019 godranno di un incremento dell'autonomia pari a 20 chilometri, cioè circa il 5 percento in più.

Gli esemplari interessati dall'update sarebbero 34.000, e nello specifico stiamo parlando di tutti quelli assemblati fra l'intervallo di date che va dalla metà di settembre del 2018 al novembre del 2019. Il produttore tedesco ci ha tenuto a precisare che non intende limitare l'efficienza energetica dei nuovi modelli, ma sta semplicemente potenziando le vetture già in circolazione.

L'unico inconveniente è che, a differenza di alcuni modelli Volkswagen o di tutte le Tesla, per il momento la e-tron non prevede aggiornamenti over-the air: i proprietari delle macchine in questione dovranno recarsi presso il centro di assistenza Audi più vicino per l'installazione della nuova versione del software.

Coloro i quali invece si trovano in possesso delle unità costruite più di recente o di una Audi e-tron Sportback, del resto non hanno di che preoccuparsi, poiché queste macchine sono già uscite dalla fabbrica con software e hardware migliorati: avevano un vantaggio nel range di 25 chilometri in ciclo WLTP.



Di fatto l'autonomia della e-tron 55 può adesso toccare i 441 chilometri in ciclo WLTP per via del fatto che il team Audi ha sbloccato qualche cella finora rimasta inattiva incrementando la capacità massima del pacco batteria (la nuova e-tron potrebbe toccare i 600 km). Inizialmente i proprietari potevano fare affidamento su 83 kWh su 95 kWh nominali, ma da oggi in poi sarà possibile sfruttare 86 kWh effettivi.



Un secondo elemento di un certo interesse concerne un miglioramento del controllo sul motore anteriore, che ne riduce il consumo energetico nella modalità di guida standard. Il terzo e ultimo fattore che ha contribuito all'aumento del range è da ricercare nell'ottimizzazione della gestione termica, soprattutto per quanto riguarda il raffreddamento della batteria.



Se foste interessati ad un'elettrica di Audi ma desiderate di più dal punto di vista delle prestazioni potreste fiondarvi sulla versione coupé: Matteo Valenza ha provato la e-tron GT.