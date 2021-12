Audi e-tron 2022 immortalata in nuove foto e render: ecco come potrebbe essere

Sono passati poco più di tre anni dal debutto del SUV elettrico Audi e-tron, il primo commercializzato dal produttore tedesco. Nel 2022 è previsto il lancio di un nuovo modello, ma quali saranno le novità implementate dalla casa di Ingolstadt? Le prime foto del prototipo e gli ultimi render ci svelano qualcosa in anteprima.

In seguito alle pubblicazioni su Instagram da parte di f.s_carspotting, il quale ha fotografato il prototipo della futura Audi e-tron versione SUV, i colleghi di Top Electric SUV hanno deciso di creare un rendering dettagliato senza la mimetizzazione adottata dal produttore.

Il rendering del SUV sfoggia elementi di design ispirati agli ultimi veicoli elettrici del marchio: troviamo una combinazione di colori invertiti con ampia maschera scura a contrasto che si “scontra” con una cornice cromata. Gli inserti sempre cromati sulla finta griglia del radiatore danno un aspetto elegante e piatto dal frontale, il quale si dota anche di fari inediti a forma di L che fungono da luci diurne fisse e indicatori di direzione dinamici.

Non ci sono ancora dettagli, invece, in merito agli interni. Ciononostante, si vocifera già qualche novità tecnica per Audi e-tron 2022: in particolare, come ripreso proprio da Top Electric SUV, il modello del prossimo anno dovrebbe dotarsi di una batteria completamente nuova capace di raggiungere 600 km con una singola carica. L’aggiunta di sistemi elettronici avanzati, poi, dovrebbe contribuire al recupero di energia. Tutto ciò resta però un semplice insieme di rumor di mercato da prendere con le pinze.

Nel frattempo, le Audi e-tron 55 quattro costruite tra il 2018 e il 2019 da ottobre hanno iniziato a ricevere un aggiornamento per godere di maggiore autonomia.