Audi E-Tron 2021, scende il prezzo e aumenta l'autonomia del SUV elettrico

Alla ricerca di modi per competere con l’acerrimo avversario Tesla e ridurre il divario nell’ambito dei veicoli elettrici, la casa automobilistica tedesca Audi ha deciso di abbassare il prezzo del suo SUV completamente elettrico E-Tron di 8.800 dollari e aumentare l’autonomia da 400 chilometri a 429.

Il primo cambiamento farà costare l’Audi E-Tron circa 65.000 Euro, rendendo il SUV elettrico tedesco un avversario sempre più degno della Tesla Model X Long Range Plus, modello venduto sul mercato con un’autonomia decisamente maggiore e più posti. L’aumento dell’autonomia è invece dato da “aggiustamenti nel software e ottimizzazione del’hardware del sistema di transmissione”.

Non mancano però dubbi riguardo l’efficacia di queste modifiche nelle vendite dell’Audi E-Tron: sebbene esse abbiano infatti superato la fase del COVID-19 con successo, registrando un aumento del 57% rispetto ai numeri dello scorso anno, la concorrenza di Tesla rimane sempre in vantaggio. Riducendo la distanza con il prezzo base della Model X, forse prossimamente Audi riceverà buone notizie.

Nel mentre non mancano notizie anche su un’ammiraglia elettrica per il 2024 chiamata A9 E-Tron, di cui sono trapelate alcune informazioni online tra cui la configurazione: si parlerebbe infatti di una coupé a quattro porte o di una più classica liftback, ma per saperne di più dovremo aspettare ancora parecchio tempo.