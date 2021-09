Le Audi diventano enormi simulatori di realtà virtuale con la tecnologia Holoride

Come sarà il futuro in campo automotive? È una domanda che ci poniamo spesso, anche se rispondere non è facile ovviamente. Per quanto riguarda l’infotainment però ci ha provato Audi a dare una soluzione alquanto avanzata, sfruttando la tecnologia di Holoride.

Per una volta non si tratta di una funzionalità pensata attorno al conducente, al contrario è dedicata ai passeggeri: grazie alla start-up Holoride i viaggi in auto diventano multisensoriali. Con l’utilizzo di un visore per la realtà virtuale, i passeggeri potranno guardare film, giocare ai videogiochi e sfruttare contenuti interattivi come non hanno mai fatto prima, raggiungendo un altissimo livello di realismo.

Audi e Holoride infatti hanno intenzione di adattare in tempo reale i contenuti virtuali ai movimenti dell’auto. Per esempio: se l’auto svolta a destra, anche un’ipotetica navicella spaziale all’interno del visore eseguirà la medesima svolta, si avrà così la sensazione di star viaggiando nello Spazio profondo. Lo stesso vale per tour cittadini indietro nel tempo, come potete vedere nel video di presentazione. La virtual reality (VR) diventa così extended reality (XR).

Poiché i movimenti dell’auto sono sincronizzati con quelli del mondo virtuale, sono scongiurati anche eventuali effetti di motion sickness, che invece con la VR casalinga capitano proprio perché gli universi digitali si muovono mentre noi siamo fermi nel nostro salotto - con il cervello che non sa più a cosa credere. Un’idea brillante che però dipenderà tantissimo dai contenuti sviluppati appositamente; Audi e Holoride hanno non a caso creato un kit di elaborazione software chiamato Elastic, che dovrebbe rendere estremamente facile lo sviluppo di nuovi contenuti da parte degli sviluppatori.

All’atto pratico, i passeggeri delle Audi si troveranno a bordo di un grande simulatore di “realtà estesa”, sarà molto interessante provare la tecnologia in prima persona. Nel frattempo sempre Audi ci ha dato un assaggio di futuro portando la realtà aumentata sulla nuova Q4 e-tron. Per saperne di più sul nuovo SUV elettrico dei quattro anelli, leggete la nostra prova di Audi Q4 e-tron fra Pinzolo e Madonna di Campiglio.