Audi alla Design Week di Milano apre House of Progress, il futuro del re-design del futuro

In occasione della Design Week in corso a Milano, Audi ha aperto a Piazza Cordusio “House of Progress”, che lo scorso 8 Giugno 2022 ha ospitato un evento a porte chiuse a cui abbiamo avuto modo di partecipare.

Al talk, incentrato sul re-design del futuro, battezzato “Re-Generation: The Future of Progress”, hanno preso parte Fabrizio Longo (Direttore di Audi Italia), Marc Lichte (Responsabile del Design di Audi AG) e Johanna Klewitz (Coordinator of Sustainability di Audi AG) , mentre la moderazione è stata affidata a Henrik Wenders, Senior Vice President Audi AG.

Questi si sono confrontati per capire come innovazione e progresso possano contribuire alla trasformazione etica, ma si è anche discusso con Sebastian Copeland, esploratore polare che ha guidato numerose spedizioni nelle regioni polari per fotografare e filmare ambienti a rischio d’estinzione. All’evento ha partecipato anche la giornalista Monica Maggioni.

Come si può vedere nella gallery presente in calce, al termine del panel è stata svelata un’anteprima assoluta per l’interpretazione “Made In Italy” di Audio, ovvero la partnership con Poliform.

Audi “House of Progress” è ancora aperto a Piazza Cordusio a Milano.