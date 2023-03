Audi conferma tutto: 'Cambieremo i nomi dei nostri modelli, ecco come saranno'

Audi ha di fatto iniziato una vera e propria rivoluzione con l'elettrico, che la porterà a cambiare i nomi dei propri modelli. Come vi avevamo già spiegato negli scorsi giorni, per una scelta green Audi traslerà l'A4 in A5, e non solo.

L'idea è quella di distinguere in maniera netta, fino a che il parco auto di Ingolstadt non sarà completamente elettrificato, quali saranno le Audi a zero emissioni, e quali invece quelle con il motore endotermico o comunque ibride.

A riguardo si è deciso di puntare sui numeri pari per i modelli a combustione, e sui dispari invece per quelli elettrici, così come spiegato dal membro del consiglio di amministrazione di Audi, Markus Duesmann, ai microfoni dei tedeschi di Auto Bild: "In futuro sarà così – le sue parole - i numeri dispari saranno i motori a combustione e i numeri pari rappresenteranno i veicoli elettrici a batteria".

Forse per i clienti si tratterà di un cambiamento un po' spiazzante, ma in ogni caso con il passare del tempo sarà tutto più chiaro. Fatto sta che la nuova A4 elettrica che uscirà nei prossimi tempi, diventerà A5, e lo stesso accadrà per la nuova A6 che essendo green diverrà A7.

"L'erede dell'odierna A4 – ha detto ancora Duesmann - si chiamerà A5 e l'attualeA6 si chiamerà A7 . L'A4 e l'A6 saranno quindi elettrici". La nuova A4, una delle vetture più amate dagli italiani, sarà lanciata nel corso di quest'anno, 2023, e nel contempo entro dicembre giungerà anche il restyling dell'A6, che diventeranno quindi A5 e A7.

Per evitare troppa confusione con le attuali A5 e A7, l'azienda ha deciso di non produrre più questi modelli in futuro con motore a combustione, di conseguenza gli ultimi con propulsore termico saranno quelli al momento in commercio.

"Forniremo informazioni sulle varianti di carrozzeria delle future A5 e A7 – ha spiegato ancora Duesmann - in un secondo momento". In ogni caso, a differenza di Mercedes che è pronta a dire addio al marchio EQ, Audi non è intenzionata ad abbandonare la sigla e-tron: "In Audi, e-tron sta per 100% elettrico ed è un termine consolidato. Vogliamo attenerci a quello”, ha concluso Hoffmann.