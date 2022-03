Audi conferma: 'Non lo promettiamo, ma stiamo pensando a lanciare un pickup'

Con l’evoluzione del mercato automotive sempre più produttori si stanno dedicando a progetti inediti particolarmente interessanti. Nel caso di Audi, non solo si parla della dotazione della rete 5G nelle auto, bensì anche della futura aggiunta di un pick-up alla sua gamma di veicoli. Quando arriverà?

Stando a quanto riportato da Autocar, portale che ha chiesto direttamente all’amministratore delegato di Audi maggiori informazioni, proprio quest’ultimo avrebbe risposto che la casa fondata a Zwickau non promette il lancio, ma sta studiando un concept di pick-up da rilasciare nel corso delle prossime settimane: “In realtà, forse presenteremo qualcosa, non troppo lontano da ora”.

Trattandosi del primo pick-up nella storia di Audi, al momento si può solo speculare sulla sua natura a partire dalle piattaforme disponibili all’interno del Gruppo Volkswagen. Dovesse trattarsi di uno degli ultimi veicoli con motore a combustione, allora ci si troverebbe dinanzi a un pick-up potenziale rivale del Ford Ranger e dello Toyota Hilux. L’alternativa più plausibile, tuttavia, resta ovviamente quella di un pick-up completamente elettrico che vada a competere con Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck e GMC Hummer EV.

Lato design, invece, alcuni concept fan-made esistono ma potrebbero essere estremamente distanti dalla realtà, ergo non ci resta che attendere i primi disegni ufficiali da parte di Audi per sapere cosa potremmo vedere in futuro sul mercato internazionale.

Sempre a proposito di Audi, eccovi la nuova Audi A6 Avant e-tron concept.