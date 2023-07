Audi potrebbe comprare la piattaforma EV dalle concorrenti cinesi

Il mondo dell’automobile sta mutando rapidamente e lo dimostra appieno un’indiscrezione odierna: sembra che Audi stia considerando l’acquisto di una piattaforma per veicoli elettrici da una delle sue agguerrite concorrenti cinesi. Il motivo di ciò sarebbero i ritardi nello sviluppo della Scalable Systems Platform (SSP) del Gruppo Volkswagen.

La voce di corridoio proviene da Automobilwoche; secondo la testata tedesca, Audi desidera accelerare lo sviluppo dei propri modelli elettrici e i continui ritardi della piattaforma SSP stanno rallentando troppo i piani per la futura gamma. Secondo il rapporto, il delicato tema sarà discusso in una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione Audi in questa settimana, e sembra che il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, sia d’accordo con questa decisione.

Una nuova piattaforma EV sarà fondamentale per il lancio di nuovi prodotti sul mercato cinese, diventato estremamente competitivo negli ultimi anni a causa del rilancio dei marchi locali. Non a caso, BYD ha detronizzato Volkswagen dopo decenni ed è ora il marchio più venduto in Cina. Attualmente, Audi produce per la Cina due modelli su piattaforma MEB - Q4 e-tron e Q5 e-tron - e lancerà sul mercato, in collaborazione con FAW, modelli basati sulla Premium Platform Electric a partire dalla fine del 2024. Fanno parte di questa categoria auto come la Audi A6 e-tron e la Q6 e-tron.

La PPE presenta alcune migliorie rispetto alla piattaforma MEB, come le batterie a 800 Volt, ma è progettata principalmente per automobili di grandi dimensioni. L’arrivo della SSP offrirà ad Audi vantaggi sulla guida autonoma e sulla qualità del software. Il primo modello che sfrutterà la futura piattaforma del Gruppo VW sarà la Project Trinity, attesa nel 2029-30, nonostante i piani iniziali prevedessero il lancio nel 2026.

Il report non menziona i marchi con cui Audi sta conducendo le trattative, ma è probabile che si tratti di Geely e Foxconn. Geely ha dichiarato di essere pronta a vendere la sua piattaforma SEA, mentre Foxconn è aperta all’idea di costruire auto per altri marchi basate sulla piattaforma MIH. BYD, d’altra parte, si è detta disponibile ad offrire batterie ed altri componenti, ma non piattaforme complete.