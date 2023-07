Audi come Tesla: sulle auto tedesche arriva l'app di YouTube

Audi come Tesla? Più o meno, del resto ciò di cui stiamo per parlare non è certo esclusiva di Elon Musk: sulle Audi con MMI arriva l’app nativa di YouTube.

La principale piattaforma video al mondo, gestita direttamente da Google, arriva a bordo delle Audi più recenti, anche se l’aggiornamento non sarà immediato: l’update arriverà entro la fine del 2023. Questa possibilità arriva grazie alla collaborazione con CARIAD, la divisione software del Gruppo Volkswagen, con cui Audi ha sviluppato un vero e proprio App Store. Su questo negozio digitale di applicazioni potremo trovare app di terze parti per gestire musica e video ma anche gaming e navigazione, parcheggio e ricarica, lavoro, meteo e notizie. Le app selezionate dall’utente vengono installate direttamente nel sistema MMI, senza bisogno di ricorrere allo smartphone.

Ovviamente YouTube non si potrà utilizzare in fase di marcia, potrà però essere un nostro grande alleato durante le soste di ricarica elettrica, le pause in viaggio o nei momenti di attesa in auto. L’app sarà completa di molte delle funzioni principali della piattaforma, potremo assistere a eventi live e seguire gli ultimi video usciti delle nostre iscrizioni. Anche le funzioni avanzate di YouTube Premium saranno presenti, potremo infatti guardare i video senza pubblicità, per i più piccoli invece ci sarà YouTube Kids.

YouTube per Audi MMI arriverà entro la fine del 2023 sulla più recente piattaforma MIB 3 di A4 e A5, Q5, A6, A7 Sportback, A8, Q8 e-tron ed e-tron GT.