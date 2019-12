Per Audi i cerchi sopra ai 23' 'non hanno assolutamente nessun senso'

Negli anni le dimensioni dei cerchioni sono aumentate vertiginosamente. Certi fanatici delle auto amano l'eccesso, e non mancano le carrozzerie specializzate in elaborazioni di questo tipo. Audi però ha un'idea molto chiara su quali debbano essere le dimensioni massime per le ruote di un'auto.

Sulla questione è intervenuto recentemente March Lichte, l'Audi design chief. Per Liche con i 23 pollici raggiunti per la RS Q8 si è davvero arrivati al limite dei consentito dalla ragione. Produrre un veicolo con cerchi ancora più grandi, beh, non avrebbe davvero nessun senso. "Tutto ciò più grande di così ha davvero zero senso", ha detto Lichte senza mezzi termini.

L'Audi RS Q8 con i cerchi in lega da 22 pollici di standard, offre anche la possibilità di optare per dei più grandi cerchi da 23 pollici. Non mancano nemmeno diverse opzioni di personalizzazione per quel che riguarda i colori, ovviamente. La RS Q8 conta anche sui pneumatici più grandi (295/49) mai montati da una Audi.

Qualcuno vorrebbe si osasse ancora di più? Non succederà, o quantomeno non succederà finché a capo del design di Audi ci sarà March Lichte, che sulla questione è stato estremamente esaustiva.

Nel mentre, segnala Motor1, GM starebbe al contrario puntando alla possibilità di offrire cerchi da 24 o addirittura 26 pollici.