Audi fa causa al produttore cinese Nio per l'utilizzo dei nomi ES6 e ES8

In quel di Monaco, Audi ha denunciato il produttore cinese Nio per violazione del marchio, in particolare per aver utilizzato dei nomi troppo simili a quelli utilizzati da anni sui veicoli dei quattro anelli.

Le auto incriminate sono in particolare le Nio ES6 e ES8 (il SUV Nio ES7 appena presentato invece non crea problemi), due crossover che portano un nome troppo simile a S6 e S8, ossia le declinazioni più sportive delle berline Audi, che utilizzano quella denominazione da oltre vent’anni. Per il momento, il produttore cinese ha rimosso la denominazione dai modelli presi di mira.

Una mossa lecita ed importante da parte di Audi, dal momento che Nio sta diventando anche un competitor da tenere d’occhio per le case del vecchio continente, visto che il crossover ES8 è già sbarcato in Norvegia, mentre la berlina ET7 potrebbe approdare in Germania in breve tempo. Ma le mire espansionistiche del brand Nio non si fermano qui: l’idea è quella di arrivare anche in Svezia, in Danimarca e in Olanda.

Ricordiamo inoltre che le vetture Nio, a differenza delle altre vetture elettriche sul mercato, punta soprattutto alla sostituzione della batteria - il cosiddetto “battery swap” - invece di “perdere tempo” con la ricarica. Per questo ha stretto una partnership con Shell per la creazione di stazioni di cambio batteria, che richiedono soltanto 3 minuti per essere sostituite, così che i clienti possano rimettersi in marcia senza il bisogno di ricaricare.