Audi causa un orrendo incidente su un'autostrada italiana e scappa, ma una Tesla lo becca

Gli incidenti stradali per guida spericolata o distrazione sono all'ordine del giorno, e su questo non possiamo fare nulla per evitarli, se non sensibilizzare in merito. Il problema però sorge quanto oltre alla mancanza già citata se ne aggiunge un'altra, e cioè quella legata al mancato soccorso dell'altra eventuale vettura coinvolta.

L'incidente che adesso vogliamo sottoporvi è avvenuto su un'autostrada italiana non meglio specificata, e riassume al meglio quanto detto finora. Infatti, se guardate il video e ascoltale le parole del testimone dello schianto, lo confermerete anche voi.

Le registrazioni sono state fatte tramite la dashcam integrata di una Tesla, e riprendono un SUV Audi mentre viaggia ad altissima velocità sulla corsia di destra. Improvvisamente il conducente del mezzo decide di lanciarsi in modo sconsiderato verso sinistra, e finisce per scontrarsi con una ragazza a bordo di una Mini lanciando quest'ultima contro la barriera di cemento che separa la carreggiata da quella con senso di marcia opposto.

L'incontro con la barriera è stato violentissimo, e ha spedito la Mini dall'altra parte della strada, rischiando che la vettura potesse essere colpita da altri automobilisti in transito, ma per fortuna la sua corsa è stata arrestata dal guardrail al lato opposto della carreggiata, il quale ha ammorbidito l'impatto.

Estremamente grave il comportamento successivo del conducente del SUV, che invece di fermarsi e provare a prestare soccorso se l'è data a gambe come un qualunque pirata della strada. Il proprietario della Tesla però non glie l'ha fatta passare liscia, e ha girato le riprese alla Polizia Stradale, che esaminerà con cura la preziosa dimostrazione della dinamica.

In conclusione vogliamo mostrarvi un incidente piuttosto particolare, dove si mescolano comportamenti umani sconsiderati e una guida autonoma non perfetta. Infine ecco uno scontro frontale evitato per miracolo, e anche in questo caso un comportamento stradale non perfetto avrebbe potuto provocare un disastro.