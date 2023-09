Audi, cambiano i nomi delle vetture con l'elettrico: 'Così sarà tutto più chiaro'

Audi sta implementando una nuova strategia di denominazione dei suoi modelli, attribuendo numeri dispari alle auto a combustione e numeri pari alle auto elettriche. Ad esempio, la nuova Q6 E-tron rappresenterà l'alternativa elettrica alla Q5, che riceverà una nuova generazione con motori a combustione nel 2024.

Questo nuovo sistema mira a fornire una distinzione chiara e automatica tra i due tipi di propulsione. Secondo il capo tecnico dell'Audi, Oliver Hoffmann, questa scelta mira a semplificare la comprensione per i clienti.

Secondo Oliver Hoffmann, il capo tecnico di Audi, in futuro le auto elettriche saranno chiaramente identificate dal numero di modello senza la necessità di utilizzare il suffisso "E-tron". Altro esempio, un'A6 E-tron sarà semplicemente conosciuta come "A6", ma sarà automaticamente riconosciuta come veicolo elettrico a batteria.

La dicitura "E-tron", invece, rimarrà nella denominazione dei modelli Audi, ma verrà utilizzata in modo più discreto, simile ai badge "TDI" e "TFSI" utilizzati per identificare i modelli diesel e a benzina. Hoffmann ha sottolineato che questa scelta di denominazione offre chiarezza e struttura nella gamma di modelli, eliminando la necessità di badge evidenti per indicare la tipologia di propulsione, come accade con molte altre marche automobilistiche sul mercato.

L'impatto dell'elettrificazione, oltre a cambiare i nomi, apporterà modifiche significative anche ai listini: in Gran Bretagna le versioni diesel di S4 e S5 sono già sparite dai listini.