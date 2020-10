Audi cambia identità per abbracciare in pieno sostenibilità e minimalismo

L'identità del brand Audi ha appena ricevuto un ritocco significativo. Il nuovo motto sarà "Future is an attitude", e darà il via ad una rinnovata campagna marketing globale mirata a spostare il focus interamente sul futuro sostenibile.

Il video in alto mostra un futuro elettrico, digitalizzato ed emozionante il quale verrà inaugurato tramite la Q8 e la e-tron sportback, senza però trascurare concepts come la AI:ME e la Q4 Sportback e-tron.

"Raffinando la strategia del nostro brand diamo una definizione contemporanea di 'Vorsprung' e ci teniamo pronti al futuro, per una nuova era automobilistica e per i nostri clienti." Queste le parole di Henrik Wenders, vicepresidente Audi che continua il proprio discorso chiarendo l'intendo Audi nel "migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia e il contributo alla società."

In primis, a partire da oggi, vedremo da parte del produttore tedesco l'unificazione delle strategie di marketing globali, che comunque presenteranno piccole differenze in base alla cultura ed ai requisiti di ogni Paese. Nel frattempo verrà conservato anche il vecchio:"Vorsprung durch Technik", che si può tradurre grossolanamente in "Progresso tramite la tecnologia".

L'intelaiatura che sosterrà il tutto dovrà essere solida, per cui in Audi ci si lascerà guidare "dall'immagine premium e progressiva del brand", mentre "il nuovo linguaggio visivo evidenzierà uno stile più pulito e minimale."

La sfida a Tesla pare quindi esser stata lanciata in modo diretto e aggressivo, e il CEO del marchio non ha dubbi:"acciufferemo Tesla con gli stivali delle sette leghe." Le prime vetture con le quali si proverà a colmare il gap con la casa automobilistica californiana saranno probabilmente una eventuale A9 e-tron della quale si è rumoreggiato alcuni mesi fa, la Q4 Sportback e-tron Concept e speriamo anche il bolide in sviluppo con nome in codice Landjet, il quale darà il via all'ambizioso progetto Aremis.