Audi, BMW e Mercedes prossime 'vittime' di Tesla? Ecco cosa potrebbe avvenire nel 2024

Nel corso del 2023 Tesla è riuscita a vendere circa 1,8 milioni di auto in tutto il mondo, e seppur non centrando l'obiettivo delle 2 milioni di auto dichiarato a inizio anno, il risultato resta senza dubbio positivo.

Del resto nel 2022 l'azienda americana di Elon Musk ha immatricolato 1,3 milioni di veicoli, quindi l'anno scorso l'incremento è stato di circa 500mila auto elettriche, pari ad una crescita del 38%.

Il massimo exploit è stato raggiunto della Tesla Model Y, l'auto più venduta in Europa nel 2023, ma anche altri modelli del marchio si sono comportati bene. Su tutti la Tesla Model 3, svelata a settembre nella versione Highland, e che ha chiuso l'anno in crescendo.

La domanda sorge quindi spontanea: dove arriverà Tesla nel 2024? E soprattutto i marchi premium tedeschi rischiano di venire superati? Difficile dirlo, ma analizziamo i numeri. Audi e BMW sono cresciute rispettivamente del 17 e del 7,3 per cento rispetto al 2022, mentre Mercedes è rimasta sostanzialmente in linea con i numeri precedenti.

I bavaresi hanno piazzato in tutto il mondo 2,2 milioni di auto, contro le 2 milioni della Stella, mentre Audi si è fermata a quota 1,89 milioni. Decisamente indietro Volvo, che l'anno scorso ha venduto “solo” 708mila auto.

Per i francesi di Auto-Moto potrebbe quindi verificarsi un vero e proprio “terremoto” visto che un sorpasso di Tesla a BMW, Mercedes e Audi sarebbe decisamente storico, soprattutto se si tiene conto che l'azienda americana produce solo auto elettriche.

A rischiare soprattutto è la casa dei 4 anelli, mentre BMW potrebbe essere più al sicuro. In forse invece Mercedes, essendo a sole 200mila vetture di distanza. Da segnalare che nel 2024 Tesla dovrebbe incrementare la produzione del Cybertruck, inoltre la Model Y dovrebbe subire una doppia spinta, prima di tutto per via dei tagli al listino di questi giorni e secondariamente per l'arrivo del nuovo modello Juniper che secondo gli analisti dovrebbe arrivare a metà anno.