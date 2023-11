Audi: 'Auto elettrica tecnologia più efficiente per la mobilità, c'è troppa ideologia'

Il numero uno di Audi Italia, Fabrizio Longo, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni del quotidiano La Stampa in cui si è soffermato sulle auto elettriche premettendo: “Quella elettrica è la tecnologia più efficiente per la mobilità del futuro”.

Audi è una delle aziende del settore che si è buttata a capofitto nel mondo green e l'ultimo modello presentato è stata la nuova Q4 e-tron con potenza e autonomia aggiornata. Gli investimenti dei Quattro Anelli e dell'intero gruppo Volkswagen sono stati “monstre” negli ultimi tempi nell'elettrico, e Longo parla di una curva “mai operata con questa intensità”.

Secondo il manager quando si parla di elettrificazione “le discussioni sono un po' superficiali o molto ideologiche” per poi aggiungere: “Il rischio di non decidere è più forte di attraversare un tunnel dove c'è qualche luce spenta, ma che devi attraversare se non vuoi perdere il treno dell'innovazione. Non si vincono le partite stando negli spogliatoi”, parole che non hanno un destinatario preciso anche se appare palese chi possa essere l'interlocutore.

In merito a chi lamenta eventuali perdite posti di lavoro, Longo sottolinea come il settore delle auto elettriche raggiungerà i 6 miliardi di euro in Europa del 2050, ed entro la fine del decennio gli occupati legati alle auto elettriche cresceranno del 12 per cento, e quelli della filiera dovrebbero aumentare del 6 per cento.

“Stanno nascendo nuovi business – aggiunge il direttore di Audi Italia – e nel momento dell'abbrivio rischiamo di essere tagliati fuori da quegli aspetti che possono diventare fortemente caratterizzanti per il piano industriale di un paese”.

A coloro che invece storcono il naso pensando ai punti di ricarica, Longo ribatte che: “Oggi se vuoi ricaricare la macchina, puoi ricaricarla: in autostrada e non”, ricordando come l'Italia sia uno dei Paesi più avanti in tal senso, e progressi importanti sono stati fatti anche per quanto riguarda l'efficienza delle batterie: “A parità di dimensioni è cresciuta del settantacinque per cento”.

Che dire poi dei prezzi, ad oggi uno dei maggiori scogli nella diffusione delle green. In Italia vi sono 13 modelli di auto elettriche al di sotto dei 35 mila euro ma secondo Longo tale numero è destinato ad aumentare per via del fatto che le auto elettriche hanno bisogno di una manutenzione ridotta: “non chiederemo ai clienti delle Audi elettriche di portare le auto in concessionaria prima di due anni: non serve”.

E ancora: “Più i costi delle batterie verranno ridotti, più questa innovazione verrà restituita in termini di accessibilità, già oggi migliorata”. Bocciato invece l'idrogeno, in quanto costoso da produrre e “non così puro come ricavare energia da fonti sostenibili”.

Longo conclude, sottolineando come produrre l'auto elettrica debba essere anche una sfida etica: “Non conta solo ciò che fai, ma anche come lo fai. Se porto su strade auto a zero emissioni, ma le produco con un forte ricorso al fossile non la mantengo”, ricordando che Audi ha già 3 stabilimenti su 5 che sono carbon neutral.