Audi, in arrivo una nuova A2 elettrica: 'Sarà fantastica e unica'

Audi sta accelerando lo sviluppo di un nuovo veicolo elettrico entry-level, destinato a essere l'equivalente elettrico della A3 e della Q3 (presumibilmente dunque una A"). Il capo Gernot Döllner ha dichiarato che quest'auto sarà un "concetto meraviglioso, unico e indipendente", con uscita prevista per il 2027.

Questo modello compatto rappresenterà il risultato di un tempo di sviluppo breve di circa tre anni, poiché Audi cerca di competere con i rivali cinesi in rapida espansione. Pare che il marchio tedesco abbia fatto un passo indietro rispetto alla scelta di smettere di produrre auto entry level, un po' come ha fatto Mercedes chiudendo la produzione della Classe A.

Dopo l'uscita di scena della A1 e del crossover Q2, la berlina A3 e l'SUV Q3 saranno le vetture più piccole della gamma Audi a motore a combustione interna. La A3 è stata recentemente aggiornata, mentre una nuova versione della Q3 è attesa a breve. Döllner non ha rivelato molti dettagli su questo nuovo veicolo elettrico, se non che sarà un "modello elettrico aggiuntivo sotto il Q4 E-tron". Considerando la popolarità dei SUV, è probabile che questo veicolo entry-level elettrico assuma la forma di un crossover alto piuttosto che di una berlina convenzionale, fungendo da modello gemello dell'attuale Q3.

All'ultimo Motor Show di Monaco, l'ex capo tecnico dell'Audi Oliver Hoffman ha anticipato che questo nuovo modello utilizzerà la piattaforma MEB EV del Gruppo Volkswagen, piuttosto che l'architettura PPE di fascia alta di Audi. Questa decisione suggerisce che il veicolo sarà più piccolo, in linea con il segmento della A3.

Sebbene il nome del nuovo veicolo elettrico non sia stato confermato, Audi ha recentemente cambiato la sua strategia di denominazione dei modelli, con numeri pari per le auto elettriche e numeri dispari per le auto a combustione interna. Ciò suggerisce che potrebbe essere chiamato A2 E-tron o Q2 E-tron, sebbene non avrà alcuna relazione diretta con i modelli precedenti con gli stessi nomi, dato che la precedente A2 uscì dalla produzione diversi anni fa (ed era un'auto completamente diversa, figlia di un'altra epoca).

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.