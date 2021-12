Audi apre il suo primo Charging Hub per auto EV: lounge room e fino a 6 auto in carica

Prima dell’estate, Audi aveva svelato alcuni render dei suoi Charging Hub, ossia delle stazioni di ricarica del futuro in grado di coccolare il cliente durante il “rifornimento” della propria auto EV, garantendo un basso impatto ambientale anche nella costruzione della struttura stessa. Ebbene, tra pochi giorni, il progetto Audi diventerà realtà.

Il prossimo 23 dicembre, a Norimberga, la casa dei quattro anelli aprirà le porte del suo primo Charging Hub, che garantirà “un’esperienza di ricarica premium”, mettendo a disposizione del cliente un’area lounge di 200 metri quadri mentre la loro auto resta in carica. La casa ha stimato che il tempo di sosta media dei suoi clienti dovrebbe attestarsi attorno ai 20-30 minuti di permanenza.

Ralph Hollmig, colui che è a capo di questo progetto, ha dichiarato che: “Vogliamo usarlo per testare infrastrutture di ricarica rapida flessibili, e orientate al premium, negli spazi urbani. Andiamo dove i nostri clienti non si svegliano necessariamente al mattino con un'auto elettrica completamente carica, e allo stesso tempo pensiamo di aumentare la domanda di ricarica in futuro”.

Questi centri di ricarica sono infatti caratterizzati da una struttura flessibile e facilmente attuabile in un cotesto urbano grazie all’utilizzo di contenitori cubici che possono essere uniti tra loro in maniera veloce e flessibile, con tempistiche molto brevi nella fase di montaggio e smontaggio degli stessi.

Inoltre ogni unità ospita due ‘fast chargers’ alimentati da batterie agli ioni di litio precedentemente utilizzate sui prototipi Audi e riutilizzate per ridurre i costi e lo spreco di risorse. Questo è un altro elemento che gioca alla facilità di attuazione di una stazione di ricarica, dal momento che non serve cablare le varie unità, che invece si collegano ad un hub pilota che ha una capacità di 2450 kWh, forniti da una connessione alla rete “green power” da 200 kW a cui si unisce il contributo di 30 kW apportato dai pannelli solari presenti sul tetto della struttura.

Il Charging Hub di Norimberga offrirà 6 aree di ricarica in grado di fornire fino a 320 kW di energia. Per avere un esempio delle potenzialità del sistema, pensate che l’Audi E-tron GT (qui potere scoprire i veri consumi dell'Audi RS e-tron GT grazie ai test di Matteo Valenza) può ricevere un massimo di 270 kW, quanto basta per ottenere 100 km di autonomia in appena 5 minuti. Inoltre i clienti iscritti al programma di ricarica Audi pagheranno 31 centesimi per kWh, ma la stazione sarà aperta anche alle vetture di altri marchi, che con grandi probabilità pagheranno qualcosa in più.

Audi sfrutterà la stazione di Norimberga per testare anche le potenzialità dell’app MyAudi, che permetterà ai suoi clienti di prenotare preventivamente la sosta, e dopo questa prima apertura, la casa di Ingolstadt dovrebbe costruire altre 5 stazioni come parte del progetto pilota, prima di pensare ad una diffusione su ampia scala.