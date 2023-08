Audi, altro addio: versioni diesel S4 e S5 spariscono in UK

Audi ha recentemente annunciato la rimozione dei modelli S4 e S5 dalla vendita nel Regno Unito. Questa decisione è stata presa in ragione della necessità di soddisfare gli ordini già esistenti a causa dell'alta domanda per questi modelli.

La linea dei modelli A4 che quella dei modelli A5 sono programmate per essere sostituite il prossimo anno. Sono stati avvistati prototipi dei nuovi modelli durante le fasi di test, come il caso della nuova RS3 avvistata in un parcheggio, e alcune delle modifiche chiaramente visibili includono fari più sottili, una griglia anteriore rimodellata e maniglie delle porte a filo.

Tuttavia, non è chiaro se i modelli attuali torneranno in vendita prima dell'introduzione delle nuove versioni. Questo potrebbe dipendere dalle scorte disponibili, dalla pianificazione di lancio dei nuovi modelli e dalle strategie di mercato di Audi. In ogni caso, sembra che ci siano cambiamenti significativi in arrivo per le linee dei modelli A4 e A5 nel prossimo futuro.

Tra gennaio e giugno 2023, Audi ha registrato un totale di 198 unità vendute tra i modelli S4 e S4 Avant, oltre a 178 unità vendute tra i modelli S5 Coupé e S5 Sportback nel Regno Unito. Non è nemmeno ancora chiaro se i modelli del 2024 manterranno lo stesso motore diesel V6 da 3,0 litri o se adotteranno un assetto mild-hybrid simile a quello delle attuali versioni.

Nel contesto di una nuova strategia di denominazione mirata a distinguere i modelli a combustione interna da quelli elettrici, la prossima generazione di Audi A4 potrebbe assumere il nome di A5 e sarà affiancata da una controparte elettrica chiamata A4 E-tron. Ciò solleva la questione del nome che verrà assegnato al successore dell'attuale Audi A5, che al momento non è chiaro.

Dal momento che popolarità dei veicoli diesel è diminuita notevolmente negli ultimi anni, Audi sembra stia pensando ad acquistare una base Ev direttamente dai concorrenti cinesi. Nel 2016, i diesel rappresentavano il 47,0% di tutte le vendite di auto nuove nel Regno Unito, ma questa percentuale è scesa al 37,8% nel 2017, avviando un trend discendente continuo. Nel 2022, la quota di vendite di auto nuove rappresentate dai diesel è ulteriormente diminuita, arrivando solo al 5,1%, mentre i veicoli ibridi plug-in hanno raggiunto il 6,3%. Solo Nel Regno Unito, i veicoli elettrici hanno costituito il 16,6% delle vendite. Questa tendenza riflette il cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso veicoli più ecologici e a basse emissioni.