Audi Activesphere, concept che si guida con il VR: berlina, coupé o pick-up?

E' stata ufficialmente svelata nelle scorse ore l'Audi Activesphere, un veicolo “ibrido” della casa di Ingolstadt a metà fra berlina, coupé e pick-up. Si tratta di fatto di un mezzo capace di trasformarsi e adattarsi al viaggio che intendiamo intraprendere, grazie anche ad un carico pressochè infinito di tecnologia.

Audi Activesphere è stata disegnata negli Stati Uniti ma verrà svelata in anteprima mondiale il prossimo 5 febbraio in quel di Cortina d'Ampezzo. Si tratta dell'ultimo modello delle concept car dell'azienda tedesca dopo skysphere, grandsphere e urbansphere, e l'obiettivo era ovviamente quello di stupire: «Volevamo realizzare una vettura elegante come un’Audi ma robusto come un fuoristrada duro e puro. E ci siamo riusciti», spiega Marc Lichte, capo del design Audi, ai microfoni del Corriere della Sera.





Audi Activesphere vanta una lunghezza di 4,9 metri per 2 di larghezza e 1,6 di altezza, dimensioni da berlina, ma il posteriore è da coupé e tenendo conto che si può creare anche un pianale, ecco che scatta la modalità pick-up. «Perfetta per andare a fare surf in spiaggia, il cassone è lavabile con acqua corrente, oppure a cena fuori in un ristorante elegante», aggiunge Charles Lefranc, capo progetto al centro stile Audi di Malibù. Un'auto transformer grazie all'aiuto della tecnologia, visto che basta schiacciare un tasto e dopo una serie di passaggi la sezione del portellone si ribalta dando vita ad un pianale che può essere utilizzato per trasportare due biciclette elettriche con tanto di ricarica. E' inoltre presente un portasci a scomparsa, estraibile anche in questo caso in maniera elettrica.

Il cuore pulsante dell'Activesphere sono due motori elettrici, uno per ogni asse, con una potenza da 442 cavalli, un pacco batterie da 100 kW, e un'autonomia di 600 km. La ricarica è super veloce, tenendo conto che nel giro di 25 minuti si raggiungere l'80% della batteria. A dir poco spettacolari gli interni, visto che di fatto volanti e pedali scompaiono in favore della guida autonomia, ma all'occorrenza l'automobilista può richiamare quando vuole la strumentazione per comandare la vettura.

Non esistono inoltre schermi, visto che tutti i sistemi infotelematici sono richiesti da guidatore e passeggeri con la realtà virtuale. Una volta indossati i visori VR compaiono tutta una serie di informazioni e contenute come le mappe, la pressione delle gomme, la ricarica, quindi la climatizzazione e molto altro ancora. I passeggeri possono invece optare per la scelta di brani musicali o proiettare dei display virtuali all'interno della vettura per godersi meglio il viaggio. L'Activesphere, concentrato di tecnologia, stile e sportività, è un'auto a dir poco sublime, a differenza invece dell'Audi A4 più brutta di sempre, catturata di recente negli Stati Uniti. Una vettura senza dubbio curiosa, così come particolare è stato l'episodio che ha visto un uomo a bordo di un'Audi A5 girare per la hall di un hotel.