Audi accelera sull'elettrificazione e proporrà 30 nuovi modelli entro il 2025

Tra i marchi che punteranno maggiormente sull'elettrificazione nel corso dei prossimi anni c'è Audi che, già da tempo, ha confermato la volontà di lanciare di versi nuovi prodotti per arricchire la sua, per ora ancora ridotta, gamma di modelli che sfruttano le tecnologie elettriche.

In queste ore, Audi ha confermato che entro il 2025 proporrà 30 modelli elettrificati in gamma andando così a coprire tutti i principali segmenti del mercato delle quattro ruote e permettendo alla sua clientela di poter scegliere tra un gran numero di modelli elettrici e ibridi.

In particolare, Audi ha ribadito che l'obiettivo è avere 20 modelli elettrici affiancando diversi nuovi progetti all'Audi e-tron presentata lo scorso anno. Per il 2025, il 40% delle vendite della casa tedesca sarà rappresentata da modelli elettrificati.

La gamma elettrica di Audi registrerà un'importante novità il prossimo 19 di novembre quando, a margine del Salone di Los Angeles, ci sarà il debutto della nuova Audi e-tron Sportback. In futuro, inoltre, la casa dei quattro anelli ha in programma il lancio delle versioni di serie di e-tron GT e Q4 e-tron.

Audi non abbandonerà i motori a combustione, aumentando gli investimenti sullo sviluppo di soluzioni mild hybrid e plug-in hybrid per migliorare, ulteriormente, l'efficienza ed offrire nuove opzioni alla sua clientela.