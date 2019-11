Audi accelera sull'elettrico: 20 modelli a batteria entro il 2025

Come avrete capito dalle recenti notizie arrivate dalla Germania, il Gruppo Volkswagen è il più famelico di gloria in campo elettrico. Dopo la stessa Volkswagen, SEAT e Porsche, anche Audi spinge l’acceleratore nel mondo a zero emissioni.

Sappiamo bene che nel 2020 arriverà la nuova Volkswagen ID.3 in tutta Europa, inoltre SEAT ha da poco presentato la Mii Electric per l’uso cittadino e Porsche ha fatto parlare di se con la Taycan, forse l’unica elettrica europea in grado di dare filo da torcere a Tesla dal punto di vista tecnologico. Ebbene Audi non vuole essere da meno all’interno del gruppo, motivo per cui stanno per essere investiti 37 nuovi miliardi di euro in ricerca sviluppo, immobili e stabilimenti fra il 2020 e il 2024.

12 di questi saranno inoltre a uso e consumo esclusivo della mobilità elettrica. Entro il 2025 il marchio tedesco vuole infatti avere 30 modelli in line-up a elevata elettrificazione, 20 dei quali totalmente elettrici.

Una vera e propria dichiarazione di guerra (commerciale s’intende) che potrà avvenire anche grazie alle sinergie esistenti fra Audi e Porsche, che come i più esperti già sapranno condivideranno una piattaforma elettrica chiamata PPE, Premium Platform Electric, utile a creare modelli di segmento medio, full size e luxury - dunque siamo un gradino sopra la piattaforma MEB, che invece verrà usata da Volkswagen per veicoli più compatti, come la ID.3 per l’appunto.