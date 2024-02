Audi A8, la versione elettrica è stata posticipata: arriva un nuovo restyling?

Elegante, raffinata e lussuosa, l'esempio perfetto di una berlina di alta gamma, o meglio ancora di una vera e propria ammiraglia. Un'ammiraglia che a quanto pare resterà (ancora per molto) termica. Infatti si spegne, almeno per il momento, il progetto di di dare vita a un'Audi A8 completamente elettrica. Tempo per un (altro) restyling?

L'ultimo aggiornamento del modello, infatti, risale addirittura al 2021, e in questo arco di tempo molti sono stati i sogni, molti i progetti e altrettante le ambizioni della Casa tedesca di Ingolstadt a proposito di una versione green della A8 (La nuova Audi A8 è già qui, Lichte: 'Sarà molto simile alla Grandshpere'). Ma in questi tre anni, che sembrano così poco ma che in realtà non lo sono, molte cose sono cambiate.

L'elettrico sembrava una frontiera molto vicina, invece per i modelli di alta gamma le cose hanno frenato clamorosamente e Audi ha deciso di fare marcia indietro, almeno su una possibile A8 e-tron. Il progetto elettrico è stato dunque rimandato, dovremo dunque aspettare per vedere l'Audi A8 più potente della storia dei quattro anelli.

A confermare la decisione presa dalla Casa tedesca è stato un portavoce dell'azienda alla rivista tedesca AMS. Una rivelazione che ha sottolineato il grande successo che il modello termico sta avendo in questo momento in Cina. Un mercato enorme per Audi e proprio per questa ragione A8 continuerà a essere alimentata con dei powertrain classici; e al massimo ci sarà, come anticipato dallo stesso portavoce, un nuovo restyling.