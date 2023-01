La nuova Audi A8 è già qui, Lichte: 'Sarà molto simile alla Grandshpere'

La prossima Audi A8 è stata di fatto svelata, o meglio, anticipata grazie alla Grandsphere. Come fatto sapere da Marc Lichte, capo design della nota casa automobilistica tedesca, la prossima ammiraglia di Ingolstadt ricorderà molto da vicino il favoloso concept svelato nel 2021.

Audi, dopo aver svelato la sorprendente Activesphere in via ufficiale, si è ora concentrata sull'A8, il modello storicamente più esclusivo dell'azienda di Ingolstadt, e parlando con i microfoni di Autocar Lichte si è sbilanciato, spiegando prima di tutto che il modello elettrico dell'ammiraglia uscirà nel 2024.

Secondariamente ha dato qualche interessante dettaglio sul design della stessa fuoriserie spiegando: “La Grandsphere è un teaser molto concreto. Non è lontano da ciò che diventerà la versione di produzione. Non è 1:1 ma è molto vicino”. Insomma, la nuova Audi A8 dovrebbe derivare in maniera molto simbiotica dallo spettacolare concept svelato due anni fa e ciò non ha fatto altro che aumentare l'hype dei moltissimi fan della casa tedesca.

La Grandsphere è basata sulla piattaforme PPE sviluppata assieme a Porsche ed è lunga 5,35 metri con un passo di 3,19 e un'altezza da terra di 1,39. E' probabile che le forme vengano rese meno estreme rispetto a quelle mostrate nel prototipo ma in ogni caso l'idea di base sarà quella della Grandshpere, anche per quanto riguarda la motoristica. Il concept presenta una batteria da 120 kWh e due motori elettrici, uno per ogni asse, con una trazione integrale e una potenza complessiva di 721 cavalli e 960 Nm.

La ricarica è rapida e permette all'auto di raggiungere l'80 per cento in soli 25 minuti, mentre l'autonomia è di circa 750 chilometri, con un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 4 secondi. Numeri davvero impressionanti che faranno dell'Audi A8 un riferimento per tutta la categoria. La cosa certa è che a differenza di Mercedes, intenzionata ad abbandonare il marchio EQ, Audi intende continuare a mantenere e-Tron, di conseguenza è molto probabile che la nuova vettura si chiamerà A8 e-tron.