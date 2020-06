Audi A8 ibrida: ecco i dettagli sul range dell'ammiraglia tedesca

La Audi A8 L TFSI e quattro ha già fatto il suo debutto sancendo l'arrivo di un'attesa variante ibrida dell'ammiraglia tedesca sul mercato statunitense, dove va ad affiancare la Q5 ibrida e la e-tron completamente elettrica.

Adesso, il modello PHEV della Audi A8 2020 ha ricevuto il rating da parte della EPA (Environmental Protection Agency), la quale ha fatto sapere che la vettura ha un'autonomia esclusivamente elettrica di circa 27,4 chilometri per singola carica, mentre riguardo l'efficienza il dato è di 388 Wattora per chilometro.

Non un gran successo insomma, specialmente considerando che la macchina monta un pacco batterie da 14,1 kWh. A ogni modo però, dato che non si tratta di un'auto completamente elettrica, il problema forse non si pone nel caso in cui il proprietario decida di usarla soltanto per attraversare zone a traffico limitato o per brevi commissioni in città.

Riassumendo tutte le informazioni raccolte finora, ecco tutte le specifiche della Audi A8 L 60 TFSI e quattro:

27,4 chilometri di autonomia elettrica in ciclo EPA (46 km in WLPT) e 674 chilometri di autonomia complessiva.

14,1 kWh di capacità per la batteria, stoccata in 104 celle combinate in otto moduli con una tensione nominale di 385 V.

Scatto da 0 a 96,5 km/h in 4,9 secondi .

. Trazione integrale.

Potenza complessiva di 449 cavalli e coppia massima di 700 Nm, fornite da un V6 turbo da 3,0 litri abbinato a un motore elettrico da 100 kW, entrambi abbinati a un cambio automatico a otto rapporti.

