Audi A6 e-tron, ecco la prima station wagon elettrica della storia dei 4 anelli

Audi sta ampliando la sua gamma di veicoli elettrici con l'introduzione imminente della A6 Avant E-Tron, una station wagon completamente elettrica. Il modello, ispirato al concept del 2022, è stato recentemente avvistato in fase di test, mostrando un prototipo quasi privo di camuffamento.

Il design della A6 Avant E-Tron richiama un'estetica moderna, con alcune finiture ancora parzialmente nascoste da nastro adesivo nella parte anteriore e posteriore. Si notano dettagli come i fari divisi, simili a quelli della Q6 E-Tron presentata in agosto. Gli specchietti saranno sostituti da eleganti telecamere laterali.

Audi ha recentemente annunciato il passaggio della gamma A6 a propulsione esclusivamente elettrica, lasciando spazio alla famiglia A7 per i modelli con motore a combustione (in realtà si tratta di un processo di rebranding: i numeri pari dei modelli Audi saranno elettrici, mentre quelli dispari saranno a combustione).

Audi infatti continuerà a portare avanti anche la sua line up di veicoli non a batteria almeno fino al 2033: la A5 Avant a benzina/diesel è prevista per il 2024, insieme a una versione più potente della RS6 Avant.

Audi A6 Avant E-Tron sarà basata sulla piattaforma DPI sviluppata in collaborazione con Porsche, che sarà parte della strategia per i prossimi veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen. La A6 Avant E-Tron è destinata a competere con la BMW i5 Touring e sarà tra i primi modelli ad adottare questa piattaforma, insieme alla giù menzionata Q6 E-Tron.