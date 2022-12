Audi A6 e-tron Sportback: dai test su strada emerge un interessante dettaglio

Prosegue lo sviluppo dell'Audi A6 e-tron Sportback, la nuova berlina elettrica della casa di Ingolstadt. Negli scorsi giorni è stata fotografata durante una fase di test su strada, sulle nevi, e il prototipo ha regalato degli spunti molto interessanti.

Prima di tutto, dagli scatti pubblicati, si può notare il gruppo ottico montato dall'Audi A6 e-tron Sportback, sia anteriore che posteriore, che dovrebbe essere quello dal design definitivo, di conseguenza quello che vedete nelle foto sarà quello che sarà montato sulla versione che sarà messa in commercio. I test sono stati effettuati nell'Europa del nord, dove la casa tedesca si è di fatto trasferita per proseguire lo sviluppo su strada della sua prossima berlina elettrica al 100%, alternativa ai modelli di A6 già in vendita.

Del resto in Scandinavia, nonostante l'inverno non sia ancora ufficialmente iniziato sul calendario, esiste già il meteo perfetto per testare in condizioni estreme la stessa auto, fra neve, ghiaccio e temperature ben al di sotto dello zero. Per quanto riguarda il design, non sembrano esservi sorprese enormi e dalle immagini sembra ricalcare a grandi linea il concept di A6 e-tron Sportback mostrato al Saluto dell'Auto di Pechino ad aprile di un anno fa.

In merito alle specifiche tecniche, invece, si sa che la nuova Audi presenterà una tecnologia a 800 V per la ricarica ultraveloce e ci sarà inoltre una batteria agli ioni di litio con una capacità da 100 kWh. Presente una versione a trazione anteriore e una classica Quattro, a trazione integrale. Infine, per quanto riguarda l'autonomia, la nuova Audi dovrebbe percorrere 600 km con una ricarica.

Per vederla sulle strade dovremmo comunque attendere ancora un anno, visto che il lancio dell'Audi A6 e-tron Sportback è fissato per l'inizio del 2023, con conseguente arrivo nelle concessionarie durante la successiva annata. In attesa di ulteriori dettagli sullo sviluppo del nuovo bolide della casa dei quattro anelli vi lasciamo allo splendido concept dell'A6 e-tron in versione Avant. (Le foto della vettura test sono di Motor1.com)