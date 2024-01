La nuova Audi A6 e-tron elettrica sarà fantastica: fino a 800 CV e un'autonomia da 700km

Audi è al lavoro su un'A6 e-tron, un'auto elettrica prevista in versione famigliare e berlina. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Carscoops il modello sarebbe in avanzata fase di sviluppo, di conseguenza potrebbe essere già svelato nel corso del 2024 per poi entrare in commercio nel 2025.

Come vi abbiamo raccontato quasi un anno fa, Audi ha deciso di rivoluzionare i propri nomi, assegnando alle auto elettriche i numeri pari, e a quelle termiche/ibride, i dispari. Di conseguenza le prossime A4, A6, Q4, Q6, ecc saranno tutte a batteria, mentre A3, A5, A7 e via discorrendo saranno ICE.

Carscoops ha realizzato anche un render di come sarà la prossima A6 station (lo trovate qui sopra), in base alle info apprese e ai “muletti” avvistati negli ultimi mesi. Sul muso spicca senza dubbio la caratteristica griglia “singleframe” affiancata da una coppia di prese d'aria per raffreddare la batteria, oltre che dei fari LED digitali divisi in due: le unità principali in alto e le DRL posizionate in basso.

Sul profilo si nota invece il montante D molto inclinato, ma anche gli specchietti estremamente sottili in quanto digitali: probabilmente saranno un optional e non una dotazione standard. Bellissime anche le minigonne, con un finale a forma di pinna, che ben si raccorda con i passaruota. Il posteriore, invece, dovrebbe essere molto simile al concept mostrato tempo fa, quindi con un gruppo ottico OLED a tutta larghezza, e un paraurti inferiore estremamente sagomato con dei diffusori, anche se ovviamente non ospiterà i classici tubi di scarico.

Per quanto riguarda gli interni, è probabile la presenza di uno schermo OLED curvo da 11,9 pollici aggiunto ad un sistema di infotainment da 14,5 pollici e un altro display per il passeggero da 10,9 pollici con sistema Android e Apple. Presenti inoltre l'head-up display (HUD) con realtà aumentata e l'illuminazione ambientale dinamica.

Ovviamente premium la meccanica, visto che la nuova Audi A6 monterà un'architettura da 800 volt e un pacco batteria da 100 kWh con un'autonomia di ben 700 cavalli, e una ricarica rapida CC fino a 270 kW. La potenza partirà da 469 cavalli (trazione posteriore), in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di quattro secondi, arrivando fino alla versione RS6 e-tron con ben 805 cavalli, molto probabilmente a trazione integrale Quattro.

Quest'ultimo modello andrà quindi a scontrarsi con la BMW i5 M60 Touring, che arriverà a breve e che nelle ultime settimane è stata avvistata più volte sulle strade.