L'Audi A6 Avant diventa elettrica? Fotografata la nuova versione e-tron

Audi potrebbe essere al lavoro sulla sua prima Station Wagon 100% elettrica della sua storia, anzi: è certo che Audi stia lavorando al modello, visto che i fotografi spia di Motor1 hanno scattato le foto a un particolare prototipo che lascia poco spazio all’immaginazione.

La gamma e-tron di Audi, interamente elettrica, è già ricca di SUV e Crossover della serie Q, sportive come la R8 e-tron e la e-tron GT (la nostra prova dell’Audi RS e-tron GT), tuttavia manca ancora qualcosa che potrebbe interessare parecchio gli appassionati: una Wagon a batteria. Il nome del modello fotografato da Motor1 potrebbe essere Audi A6 Avant e-tron, una vettura in grado di prendere diversi elementi dalla Q6 e-tron e dalla Q3 di nuova generazione. Come sulla prima Audi e-tron, anche su questa Wagon il produttore tedesco sta testando l’utilizzo di specchietti digitali, qui proposti in una sorta di evoluzione: sono più sottili e affilati, meno goffi e molto più eleganti rispetto alla prima generazione.

La foto non fa altro che alimentare rumor esistenti da settimane, ovvero che Audi abbia intenzione di cedere le motorizzazioni termiche alla famiglia A7 per fare spazio a un’elettrica A6, più o meno ciò che accadrà con A4 e A5. I tempi per una Wagon elettrica sono ormai maturi, anzi è bene che Audi si sbrighi perché BMW si prepara a lanciare la sua nuova i5 Touring. La nuova A6 Avant e-tron sarebbe inoltre una delle prime vetture del Gruppo Volkswagen a essere costruita sulla piattaforma PPE sviluppata proprio da Audi assieme a Porsche.

Le prime vetture del gruppo tedesco a sfoggiare questo pianale sarebbero infatti l’Audi Q6 e-tron, l’A6 e-tron e la Porsche Macan di nuova generazione già fotografata senza camouflage. Ovviamente per gli amanti del termico arriveranno altre vetture Wagon a marchio Audi: l’A5 Avant a benzina e diesel arriverà già nel 2024, prossimamente inoltre vedremo anche la più pepata RS6 Avant. Questo nonostante l’elettrico ormai venda più del gasolio in Europa: nel 2023 è avvenuto uno storico sorpasso.