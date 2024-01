Audi A6 Avant e-tron: la nuova station wagon elettrica si svela

Pubblicate delle nuove foto spia che mostrano come sarà, o comunque come potrebbe essere, l'Audi A6 Avant e-tron. Si tratta di una station wagon in grado di unire due mondi apparentemente distanti come una motorizzazione elettrica e delle prestazioni sportive. Un'auto, infine, chiamata a 'traghettare' un intero segmento automobilistico.

Già, perché mentre tutte le aziende produttrici di automobili si sono concentrate nella realizzazione di SUV sempre più grandi, il brand di Ingolstadt, che comunque non ha mai disprezzato i modelli a ruote alte (d'altronde: Audi pensa al Q9? In arrivo un SUV per sfidare l'X7 e la GLS), ha portato avanti un discorso che rischiava di apparire quasi anacronistico con nuove berline e anche nuove SW; una scommessa che l'azienda tedesca ha vinto, e che sembrerebbe avere anche un futuro.

Dopo aver mostrato la nuova Audi RS6 Avant in nuove foto spia, ecco dunque che appaiono sul web, e più precisamente su CarScoop, dei nuovi leaks riguardanti l'A6 Avant E-Tron che, secondo quanto rivelato proprio dal sito motoristico che ha lanciato la notizia, dovrebbe debuttare verso la fine del 2024. L'auto appare, dunque, libera da quelle classiche 'livree camouflage' di vinile bianco che solitamente ricoprono le vetture in sviluppo, anche se alcuni dettagli sono comunque nascosti.

Il riferimento è sicuramente alla griglia frontale, che in questi leaks sembra scomparire del tutto, ma che nel primo concept del modello, presentato nella primavera del 2022, aveva un'importanza fondamentale, visto che riusciva a caratterizzare l'intera estetica esterna dell'auto - insieme alle grandi prese d'aria laterali (qui presenti in versione rimpicciolita) e una nuova e raffinata firma ottica, anche questa rivisitata per l'occasione. Infine, si notano le maniglie a scomparsa e le telecamere al posto degli specchietti retrovisori laterali (presenti anche nel concept). Ma l'Audi A6 Avant e-tron sarà davvero così?