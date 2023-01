Con un'Audi A5 sfonda le porte di un hotel e gira per la hall: il video virale

Un ospite di un hotel di Shanghai decisamente arrabbiato, ha ben pensato di salire sulla propria Audi A5 e di sfondare le porte dell'albergo per poi farsi il giro della hall travolgendo l'arredo. Il tutto è stato filmato con uno smartphone e il video è divenuto virale su Weibo, famoso social network cinese.

Come potete notare dal video pubblicato su questa pagina si vede l'Audi A5 di colore bianco con cerchi neri, entrare clamorosamente dalle porte di un hotel dopo aver travolto quella che sembrerebbe essere una statua o forse un vaso, per poi girare nella hall dell'albergo e scontrarsi con un pilastro. L'automobilista sembrava essersi bloccato ma ad un certo punto innesta la retromarcia e sta per tornare presso la porta di ingresso, forse per scappare, dove è in seguito rimasto bloccato.

Ovviamente scioccati i presenti e nel video si sente gente esclamare "sta impazzendo!", ma anche "Hai idea di cosa hai fatto?", e ancora "Sei pazzo? Sei?". Inizialmente alcune persone, forse dei dipendenti dell'albergo, si sono avvicinate all'auto cercando di aprire le portiere e provando a bloccare il guidatore impazzito, invano. In seguito, quando l'Audi A5, ritenuta fra le auto più affidabili sul mercato, si è definitivamente “impiantata” contro le porte a vetri dell'albergo, l'uomo è finalmente sceso dal mezzo.

Nel frattempo era stata allertata la polizia che ha preso in consegna lo stesso guidatore, scopertosi essere un 28enne di nome Chen, poi arrestato. Stando alla ricostruzione effettuata dai media cinesi nessuno sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente, ma a provocare il guidatore sarebbe stata una precedente lite con il personale dell'hotel riguardante un laptop mancante: in poche parole l'albergo accusava lo stesso Chen di aver rubato il computer portatile, in seguito rinvenuto fuori dalla struttura alberghiera.

Il 28enne dovrà ora affrontare un processo con molteplici capi d'accusa avendo messo in pericolo diverse persone e causato ingenti danni all'hotel. E a proposito di Audi, in futuro potrebbe arrivare sul mercato un'A5 EV dopo la Q6 e-Tron.