La nuova Audi A5 (l'ex A4) Station Wagon fotografata per la prima volta senza il camo

Audi è giunta alle fasi finali per la realizzazione di quello che sarà il futuro della famiglia A4. Nuove foto spia, senza mimetizzazione esterna, mostrano una nuova station wagon. La parte anteriore mantiene la disposizione della classica A4, con una griglia esagonale e fari arretrati. Il paraurti appare più scolpito.

Nel corso del 2023 Audi ha annunciato un cambio nella struttura dei nomi della sua gamma di modelli, con l'utilizzo di numeri dispari per le auto con alimentazione a combustione e numeri pari per i veicoli elettrici. Di conseguenza, la attuale A4 verrà rinominata A5, mentre la A6 diventerà parte della famiglia A7. Il prototipo in questione è, dunque, la nuova A5 Avant.

Nella parte posteriore troviamo un lunotto che sembra essere più stretto, con un'ala del tetto leggermente più pronunciata. Le luci posteriori sono sottili e collegate da una striscia LED coast-to-coast. Questo prototipo è alimentato da un motore a combustione interna come indicato dai doppi tubi di scarico e dalla mancanza di una porta di ricarica (come sarebbe Audi A2 se dovesse ritornare oggi?).

Sebbene siano previsti derivati ibridi plug-in, la variante completamente elettrica sarà commercializzata come A4. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulla disponibilità della nuova A5 Avant, anche se questa versione rialzata della station wagon - simile all'attuale A4 Allroad - potrebbe fare il suo ingresso debutto sul mercato tra non molto tempo.