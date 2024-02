Audi A5 Avant, svelata di fatto la nuova generazione: ecco la 'nuova A4'

Dopo avervi mostrato la nuova Audi A7 che sostituirà la A6, le immagini spia che vi mostriamo, sono state catturate nei pressi dei centri Audi e svelano dettagli intriganti sulla prossima A5 Avant, il successore diretto dell'Audi A4.

Audi sta sviluppando una nuova versione della sua linea A4, con la nuova A5 Avant avvistata senza camuffamenti esterni. La vettura mantiene il design distintivo della A4, ma con alcune modifiche, e si prevede che includerà varianti ibride plug-in e completamente elettriche.

In linea con la nuova strategia di denominazione di Audi (vi lasciamo il link ogni volta perché il rischio di fare confusione d'ora in poi è alto), la futura gamma di veicoli a benzina sarà contrassegnata da numeri dispari, con la A4 che cederà il passo alla A5. L'evoluzione stilistica della A5 Avant è evidente, con un design distintivo e una maggiore visibilità, grazie alla riduzione del camuffamento rispetto a precedenti avvistamenti.

Le immagini rivelano un frontale comunque riconoscibile, mantenendo l'eredità estetica della famiglia A4, con fari più nitidi posizionati leggermente più in basso. La parte posteriore presenta una novità intrigante: un "riparo" sopra le luci posteriori, rompendo gli schemi dei suoi predecessori. Inoltre, la linea generale mostra una netta separazione tra le luci posteriori e il portellone, mentre il prototipo attuale sembra adottare anelli di trazione al posto delle maniglie delle porte, suggerendo un approccio minimalista al design.

L'abbondanza di dettagli visibili suggerisce un'anticipazione della presentazione ufficiale. Sebbene non sia confermata la presenza al Motor Show di Ginevra, l'evento potrebbe essere un'opportunità ideale per Audi per rivelare al pubblico la nuova A5. Altrimenti, ci si aspetta una presentazione in primavera o in estate.