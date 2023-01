È questa l'Audi A4 più brutta di sempre? Una bizzarra creazione Made in USA

Le personalizzazioni delle auto sono a volte bizzarre ed estreme, ma quella che è stata catturata negli Stati Uniti, un'Audi A4 decisamente fuori dal normale, appare davvero indecifrabile. Forse nessuno ci potrà bacchettare se la descrivessimo come l'A4 più brutta di sempre: vedere per credere.

La berlina in questione appartiene a un uomo originario del Michigan, negli States, e ha senza dubbio un aspetto pacchiano, nulla a che vedere ad esempio con la splendida Audi A4 Allroad Costom pensata per un post-apocalisse. Diverse le particolarità che accompagnano il glorioso modello dell'azienda automobilistica di Ingolstadt, a cominciare dal frontale, dove i due fanali sono stati ricoperti da una sorta di nido d'ape, una gabbia a protezione di non si sa bene cosa. Cosa dire poi del "labbro" inferiore, tre diversi profili con ben 10 braccetti, impreziositi da inserti di colore rosso, anche in questo caso di difficile spiegazione.

Sui passaruota, invece, sono stati inseriti dei mini ammortizzatori, elemento “di classe” che ritroviamo anche sulle ruote posteriori, ma la componente che più ci ha incuriosito è un mini alettoncino con tanto di numero 3, messo sul cofano, di fronte a una vistosa presa d'aria. La carrozzeria, come potete notare, ha una colorazione bianca, ma è stata riempita di quelli che sembrerebbero degli adesivi di ogni tipo, colore e dimensione. Ad esempio troviamo il logo dei Tampa Bay Buccaneers, ma anche dei finti fori di proiettile, Wyle Coyote, il Roadrunner, i loghi Nike e la scritta "Official racing car 526 HP" (“Auto ufficiale da corsa con 526 cavalli”).

Non è chiaro cosa sia stato fatto a livello meccanico, ma non è da escludere anche in questo caso qualche bizzarra creazione visto il lavoro svolto sulla carrozzeria. Ciò che è certo è che il suo proprietario si è decisamente sbizzarrito anche nel posteriore, dove si possono notare almeno sette spoiler, tenendo conto anche del labbro sul bagagliaio. Un mega alettone composto con gli immancabili braccetti e anche, giusto per non farcia mancare nulla, due alette ai bordi. Che dire poi della zona scarichi, dove i tubi di serie sono stati ovviamente sostituiti con due finti scarichi con delle fiamme, anche se non è da escludere che siano dei ganci di traino. Troviamo poi una catena nella zona centrale (ormai abbiamo smesso di farci domande), e molti altri gingilli.

A nostra avviso è probabilmente l'Audi A4 più brutta mai vista, ma è chiaro che ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria auto, rispettando la legge. Fateci sapere nell'apposito spazio commenti cosa ne pensate di questa bizzarra creazione, nel frattempo vi lasciamo a una spettacolare drag race proprio fra un'Audi S4, una Model S e una Mustang: chi avrà avuto la meglio?