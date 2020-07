Questa Audi A4 Allroad custom è pronta per il mondo post-apocalittico

Questo fantastico esemplare potrebbe essere l'anello di congiunzione tra un'Audi A4 Allroad di serie e una vettura della saga Mad Max. Il proprietario, Gene Pascua, l'ha acquistata nel 2015 senza alcun proposito di elaborazione.

Intervistato da Motor1.com ha dichiarato: “Inizialmente l'ho acquistata per avere più spazio di carico e per i miei due cani”. Tutto però cambiò nel 2017, quando Pascua iniziò ad interessarsi alla guida su sterrato e all'overland, nel 2018 iniziò il processo di trasformazione della sua A4 Allroad quattro: nuove sospensioni personalizzate con altezza da terra aumentata, una fascia di fari LED Rigid Industries posta sopra il tetto vettura, su quest'ultimo sono presenti inoltre anche un portapacchi Front Runner e una scala. Ulteriore carattere è offerto dai cerchioni Rotiform CCV-OR che calzano pneumatici da fuoristrada. Completano il set delle batterie supplementari Redarc Electronics e un sistema radio della Midland Communications.

L'A4 allroad quattro di Pascua presenta anche modifiche che ne aumentano le prestazioni: elaborazione ECU di APR Performance, nuovo sistema di aspirazione e un diverso downpipe del turbo. Nonostante l'A4 allroad quattro abbia già buone capacità off road, per un buon overlander è indispensabile un esemplare ben equipaggiato per un'avventura estrema senza dover rinunciare al comfort del marchio a quattro anelli.

A voi piacerebbe avere un'Audi preparata per l'overland? Magari potreste elaborarne una sulla base della nuova Audi A4 2019 o, ancora meglio, sulla nuova Audi Q5 2020.