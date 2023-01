Audi A4 2023, sarà rivoluzione? Ingolstadt pronta a dire addio alla versione sedan

L'Audi A4 di prossima generazione sembra destinata a dire addio alla versione sedan, per lasciare spazio solo alla station wagon. L'azienda di Ingolstadt intende concentrarsi solamente sulla famigliare e lo dimostrano anche le ultime foto spia.

Stando a quanto pubblicato da Audiclubna, che ha mostrato anche gli scatti degli ultimi test drive, la nuova Audi A4 in azione è ancora una volta la versione station wagon. Dalle foto spy emergono dei dettagli in più rispetto ai precedenti avvistamenti, visto si è deciso di abbandonare alcuni elementi camouflage che permettono di evidenziare maggiormente la linea futura della prossima berlina tedesca. La griglia che si evince dagli scatti sarà così quella di serie, così come le luci diurne o Drl, acronimo di daytime running lights.

Anche il paraurti anteriori è abbastanza evidente, mentre per quanto riguarda la zona posteriore, è possibile vedere la forma e la grafica delle luci. Si tratta in sostanza del miglior prototipo fino ad oggi fotografato, anche perchè di fatto l'azienda tedesca si è limitata a ricoprire la carrozzeria con lo strato di mimetica ma senza aggiungere coperture in plastica per oscurare alcuni dettagli della futura Audi.

La nuova A4 Avant, se tutto andrà come previsto, dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno con diverse motorizzazioni, comprese le più estreme S4 e RS4. A riguardo Audi ha assicurato che il badge RS arriverà anche su SUV EV e nuove ibride, di conseguenza l'obiettivo della casa di Ingolstadt è quello di continuare a produrre vetture sportive indipendentemente dal fatto che le stesse non prevedano più i motori endotermici.

La grande novità dell'A4 futura, come detto in apertura, sarà però l'assenza del modello berlina, visto che Audi intende coprire quel settore con la nuova A5 Sportback che verrà svelata nei prossimi mesi. Si tratta di una mezza rivoluzione quella della casa tedesca dovuta probabilmente alla scarsa commercializzazione della versione sedan. E a proposito di Audi A5, l'avete vista quella che sfonda la hall di un hotel? Un video a dir poco incredibile che ha fatto il giro del web.