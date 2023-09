Anche l'Audi A3 saluta il motore termico: la prossima sarà elettrica

Continuano gli addii sicuramente dolorosi ma necessari delle auto a motore termico, e la prossima vettura a fare “il grande salto” sarà l'Audi A3. Attenzione, potrete godervi la hot hatch di Ingolstadt ancora per qualche anno ma il suo futuro è ormai segnato.

A rivelarlo è l'autorevole testata britannica Autocar secondo cui la prossima generazione dell'A3, prevista dal 2027, sarà solamente elettrica.

Oliver Hoffman, capo dello sviluppo tecnico di Audi, ha parlato con Autocar dal salone dell'auto di Monaco e nell'occasione ha svelato che "nei prossimi anni, soprattutto per le auto del 'Segmento A'", verrà usata la piattaforma MEB, e per auto di quel segmento Audi fa riferimento all'A3 e alla Q2.

In particolare la futura hot hatch tedesca utilizzerà la piattaforma aggiornata MEB-EVO, che fungerà da architettura ponte verso la SSP. Da tale piattaforma usciranno auto dotate di batteria con una velocità di ricarica compresa fra 175 e 200 kW, anche se il sistema hardware attuale da 400 V verrà mantenuto.

La futura A3 dovrebbe anche cambiare nome. Come vi abbiamo raccontato qualche mese fa Audi ha deciso di rivoluzionare i nomi dei propri modelli, assegnando all'elettrico i numeri pari, di conseguenza la prossima berlina compatta potrebbe chiamarsi A2 E-tron.

"Abbiamo una strategia chiara – ha aggiunto Hoffman - siamo in un decennio di trasformazione; abbiamo deciso per una generazione completamente nuova di auto ICE e PHEV. e lanceremo la nostra ultima vettura ICE/PHEV nel 2026. A partire dal 2026, lanceremo solo auto BEV in tutto il mondo, e ciò significa che porteremo in tutti i nostri segmenti principali – dal segmento A fino al segmento D [A8 e Q8] – veicoli elettrici a batteria. Ma parallelamente - ha continuato - soprattutto in questo decennio di trasformazione, avremo auto ICE e PHEV", suggerendo quindi che la nuova A3 rimarrà in vendita con il motore a combustione anche nei prossimi anni.

Hoffman non ha fornito comunque delle tempistiche precise ma ha spiegato che nei prossimi due anni verranno lanciate 20 nuove Audi. La particolarità della nuova A3 è che sarà letteralmente stravolta. Dovrebbe infatti avere un cofano più corto, una cabina più lunga e dei grandi passaruota. Inoltre, avrà per la prima volta la trazione posteriore e non mancheranno le versioni S3 ed RS3.