Audi A3 e S3 2022 richiamate dal produttore: problemi con cinture di sicurezza

Il Gruppo Volkswagen, che di recente ha visto il licenziamento di Herbert Diess per problemi nel software delle nuove auto, ha emesso un richiamo per alcuni modelli Audi A3 e S3 del 2022 a causa di un problema con i pretensionatori delle cinture di sicurezza anteriori.

A svelare questo pericoloso disguido tecnico è stata una recente indagine della casa automobilistica, secondo la quale il pretensionatore potrebbe non agire come previsto in caso di incidente, spostando la posizione del corpo di un passeggero più in avanti rispetto al sedile e aumentando così il rischio di lesioni.

La prima volta che Audi ha annotato questo problema è stata durante un crash test per l'Audi RS3 nel mercato sudcoreano in data 10 gennaio 2022: dopo avere contattato il fornitore, quest’ultimo ha informato che potrebbe essere dovuto a problemi nella produzione del lotto.

Di conseguenza, negli Stati Uniti Audi ha ufficialmente richiamato un totale di 2.221 modelli Audi A3 costruiti tra il 26 luglio 2021 e il 26 gennaio 2022, e 363 modelli Audi S3 costruiti tra l'8 luglio 2021 e il 25 gennaio 2022. La soluzione sarà pressoché immediata: Audi sostituirà le cinture di sicurezza del conducente e del passeggero anteriore e rimborserà tutti i proprietari che hanno pagato per risolvere il problema prima dell'emissione di questo richiamo.



Nessun problema, invece, per i modelli prodotti dopo il 26 gennaio 2022, in quanto sono stati costruiti con parametri di giunzione migliorati per assicurare la forza di ritenzione richiesta. Sia i concessionari che i proprietari dei veicoli colpiti verranno informati entro il 16 settembre 2022; tutte le riparazioni verranno eseguite a costo zero.

Restando in casa audio, recentemente si è discusso di ritardi per Porsche, Audi e Bentley a causa di problemi con sviluppo software.