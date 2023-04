La nuova Audi A3 elettrica verrà stravolta dai designer di Ingolstadt: ecco come sarà

Quella che uscirà fra tre anni, nel 2026, sarà una Audi A3 completamente rivoluzionata. L'hatchback tedesca sarà la prima con il motore elettrico e in vista di questa grande novità i designer stanno pensando di stravolgerla anche a livello estetico.

L'Audi A3 è una delle Segmento B più apprezzate d'Europa, e anche in Italia vale lo stesso, facendo sempre bella mostra non soltanto nei primi posti della categoria ma in generale nelle classifiche di vendita assoluta.

Markus Duesmann, amministratore delegato di Audi, ha spiegato in una recente intervista che, con l'obiettivo di avere un “veicolo completamente elettrico in ogni segmento principale”, verrà realizzata un'erede full electric dell'A3: “Abbiamo deciso di lanciare un ulteriore modello elettrico entry-level, al di sotto della Q4 e-tron”, ha detto a riguardo.

Sarà una vettura che nascerà dalla piattaforma SSP, che verrà sviluppata con l'obiettivo di realizzare economie di scala da parte del Gruppo Volkswagen, di modo da abbattere i costi delle auto elettriche, uno dei problemi principali del settore.

Del resto lo stesso CEO di Volkswagen ha fatto sapere che "Un'auto elettrica al di sotto dei 25mila euro oggi è impossibile”, di conseguenza le aziende stanno cercando di attrezzarsi per trovare il bandolo della matassa.

A mostrare quello che dovrebbe essere l'aspetto della nuova Audi A3 è stato il magazine AutoExpress con un bel render a firma Avarvarii, partendo dal concept AI:ME. Come potete notare si tratta di una vettura che rompe definitivamente con il passato, con una forma molto slanciata sempre nell'ottica di abbassare il coefficiente aerodinamico.

Un'auto che sembra quasi avere una forma più da crossover o SUV compatto che da piccola berlina, ma in ogni caso appare alquanto interessante anche se i puristi potrebbero storcere il naso. Ovviamente bisognerà attendere notizie più certe e ufficiali, ma la strada di Audi sembrerebbe segnata: vi convince questa nuova Audi A3?